Sunucu Ece Erken, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Program sonrasında soluğu alışveriş merkezinde alan Erken, uzun bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Erken, "Program çok şükür iyi gidiyor. Aldığımız tepkiler ve geri dönüşler çok güzel. Sağ olsunlar izleyenlerimiz bizleri yalnız bırakmıyorlar. Akşam arkadaşlarla bir eğlencemiz olacak. Bende öncesinde biraz alışveriş yapayım istedim" açıklamasında bulundu.