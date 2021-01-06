Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz gün abisi Çağatay Erken ile birlikte İstinye Park'ta görüntülendi. Erken, abisi ile birlikte bir süre mağazaları gezdikten sonra muhabirlere poz verdi.

Ece Erken, daha sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.