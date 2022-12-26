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Ece Dizdar 'Sipahi'de

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Sipahi'nin kadrosuna oyuncu Ece Dizdar dahil oldu

Giriş: 26.12.2022 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
Ece Dizdar 'Sipahi'de
Ece Dizdar 'Sipahi'de
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SHOW TV’nin yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı dizisi ‘Sipahi’nin kadrosuna başarılı oyuncu Ece Dizdar dahil oldu.

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde; Ece Dizdar, idealist bir eğitmen olan 'Narin' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri Gaziantep’te gerçekleşen sahnede, Narin’in yolu Yıldırım (Kerem Alışık) ile kesişecek. Büyük karşılaşma her ikisinin de hayatında beklemedikleri gelişmelere yol açacak. Sürprizlerle dolu yeni bölüm aksiyon dozu yüksek sahneleriyle yine nefesleri kesecek.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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