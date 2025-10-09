Habertürk
        EÇE'den elektrikli araç şarj hamlesi

        Elektrikli sektöründe faaliyet gösteren EÇE Enerji, araç şarj istasyonlarını genişletmeyi planlıyor. EÇE Enerji Genel Müdürü Oktay Seküçoğlu, "Bayi ve müşteri ağımızı genişletmek istiyor, GES yatırımları ile araç şarj istasyonları alanlarına daha fazla odaklanmayı planlıyoruz" dedi

        Giriş: 09.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:37
        EÇE'den elektrikli araç şarj hamlesi
        EÇE Enerji, gelecek yıla ilişkin yol haritasını belirledi. Binden fazla kurumsal müşterisi ve yıllık 1.2 milyon MWh’e ulaşan portföyüyle EÇE Enerji, üretimden lojistiğe, perakendeden tekstile birçok farklı sektörden müşterisine elektrik tedarik ettiğini açıkladı.

        Elektrik tedarikinin yanı sıra EÇE Enerji, yeşil enerji sertifikalandırmasından GES yatırımlarına, araç şarj istasyonlarından enerji izleme sistemlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunabiliyor.

        Elektrik tedariki sağladıkları firmalara sözleşme süresi boyunca tüm taahhütlerini eksiksiz yerine getirdiklerini vurgulayan EÇE Enerji Genel Müdürü Oktay Seküçoğlu, dalgalı piyasa koşullarına ve fiyat artışlarına rağmen sözleşme şartlarını koruduklarını belirtti.

        Seküçoğlu, bu yaklaşımı sayesinde EÇE Enerji’nin yüzde 94'lük müşteri devamlılık oranına ulaştığını ifade etti.

        Oktay Seküçoğlu, 2025 yılında belirledikleri hedefler çerçevesinde portföyündeki müşteri sayısını arttırdıklarını aktararak, "Yıllık 1.2 milyon MWh’e ulaşan elektrik tedarik hacmimizle kurulduğumuz günden bu yana sürekli yükselen bir trend yakaladık. 2026 yıl için de hedeflerimizi belirledik. Bu çerçevede bayi ve müşteri ağımızı genişletmek istiyor, GES yatırımları ile araç şarj istasyonları alanlarına daha fazla odaklanmayı planlıyoruz. Uzun vadede hedefimiz, elektrik tedarikinde güvenilirliğiyle akla ilk gelen markalar arasında olmak ve yalnızca elektrik tedarikiyle sınırlı kalmayarak enerjinin birçok alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmektir" dedi.

        ANALİZ İLE TASARRUF SAĞLIYOR

        Verilen bilgiye göre, EÇE Enerji, işletmelerin elektrik tedarik koşullarını son 12 aylık tüketim verileri üzerinden analiz ederek mevcut durumlarını şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor.

        Hazırlanan karşılaştırmalı tablolar sayesinde şirketler, kendi anlaşma koşullarını EÇE Enerji’nin sunduğu alternatif tedarik modelleriyle değerlendirme fırsatı buluyor.

        Bu veriye dayalı yaklaşım, işletmelere tasarruf imkânlarını net bir şekilde görme ve uzun vadeli elektrik stratejilerini güvenle planlama olanağı sağlıyor.

