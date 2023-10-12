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        Haberler Ekonomi Para ECB tutanakları yönetim konseyi üyelerinin artan büyüme endişelerini ortaya koydu - Para Haberleri

        ECB tutanakları yönetim konseyi üyelerinin artan büyüme endişelerini ortaya koydu

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) eylül ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, ekonomik büyüme endişelerinin arttığını ve büyük çoğunluğunun 25 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:40
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        ECB'de büyüme endişesi
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        ECB Yönetim Konseyi'nin 13-14 Temmuz’da Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

        Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin son toplantıdaki geniş görüş farklılıklarını ortaya koydu.

        ECB eylül toplantısında üyelerin ekonomik büyüme konusunda daha endişeli hale geldiği ortaya konulan tutanaklarda üyelerin büyük çoğunluğunun 25 baz puanlık faiz artışını desteklediği görüldü.

        Tutanaklarda, “Genel olarak, hazirandaki tahminlerin 2023'teki ekonomik toparlanmanın gücü konusunda fazla iyimser olduğu görüşü yaygındı. İleriye bakıldığında, yıllık kredi büyümesinde uzun süreli bir yavaşlama göz önüne alındığında, 2023'ün ötesinde özel tüketimde bir toparlanmaya ilişkin iyimserlik sorgulanabilir.” denildi.

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        Enflasyon üzerindeki risklerin hala yukarı yönlü olduğu vurgulanan tutanaklarda, “Üyeler, enerji ve gıda maliyetleri üzerindeki potansiyel yukarı yönlü baskılar nedeniyle enflasyon üzerinde yukarı yönlü risklerin devam ettiğini değerlendirdi. Olumsuz hava koşulları ve daha geniş anlamda iklim krizinin ortaya çıkması gıda fiyatlarını beklenenden daha fazla artırabilir." ifadesine yer verildi.

        ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son gelişmelerin ECB’yi daha da zor bir duruma soktuğunu belirtti.

        Brzeski, “Her ne kadar ECB eylül faiz kararından bu yana faiz artırımlarına kapıyı açık tutmaya çalışsa da son gelişmeler pozisyonunu açıkça karmaşık hale getirmiştir. Petrol fiyatlarındaki artış enflasyon üzerinde yeni bir yukarı yönlü baskı oluşturarak, 2025 sonunda yüzde 2'lik hedefe ulaşılmasını daha da zorlaştırırken, İsrail-Filistin çatışması ve tahvil getirilerindeki yükseliş Avro Bölgesi'nin büyüme beklentilerini daha da zayıflatacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

        Son gelişmelerin ECB'nin iki hafta sonraki toplantısında faiz artırımına ara vermesinin daha kesin hale geldiği anlamına geldiğini vurgulayan Brzeski, “Ancak aralık toplantısı için faiz artırımı hala masada.” görüşünü paylaştı.

        Bu arada, Avro Bölgesi'nde eylülde yıllık enflasyon yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.

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