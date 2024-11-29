ECB: Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri arttı

ECB, Ekim 2024'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,4’ten 2,5’e yükseldi.

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Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,1’de sabit kaldı. Böylece, beklenti Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyesinde kaldı.

Her iki beklentinin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekti. Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri, bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde eksi 1,1'e indi. REKLAM Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ortalama yüzde 10,4 olmasını bekliyor. Eylülde beklenti yüzde 10,6 olması yönündeydi. ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık yayımlanıyor. Anket, Euro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, Merkez Bankasının para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyon görünümünü belirleyecek. Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 2,3’e çıktı. Bu arada, ECB, 17 Ekim'de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri hesaplara ilişkin faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25'e çekmişti. ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıklamıştı.​

Bir sonraki faiz toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek olan bankanın, 25 baz puanlık 4. faiz indirimini yapması bekleniyor.