Reuters

Avrupa Merkez Bankası ( ECB) Euro Bölgesi'ndeki bankaların temettü dağıtmamaları tavsiyesi kararını yıl sonuna kadar uzattı. ECB ayrıca koronavirüsün ekonomik yansımalarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bankaların sermaye ve likidite tamponlarını kullanmalarına izin verdiği süreyi de uzattı.

ECB izlediği bankaların "pandemi kaynaklı baskılara dayanabileceğini, ancak durumun kötüleşmesi halinde banka sermayesinin belirgin ölçüde tükenebileceğini" açıkladı.