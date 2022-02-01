AA

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), bu haftaki toplantısında değişiklik beklenmezken, ekonomistler bankanın parasal sıkılaşmada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gerisinde kalabileceği öngörüsünde bulundu.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Fed'in faiz artırımına yaklaştığını ancak ECB'nin olası bir faiz artırımı konusunda herhangi bir işaret vermesini beklemediğini kaydetti.

ECB için faiz artırımının zamanının gelmediğini belirten Houte, bankanın enflasyon, ücretler ve iş piyasası bakımından Fed'in gerisinde bulunduğunu ifade etti.

Houte, Omicron varyantı, yüksek enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimlerden dolayı büyüme görünümüne ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğunu aktardı.

ECB'nin bu hafta perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda para politikasına ilişkin bir açıklama yapmayacağı öngörüsünde bulunan Houte, "ECB'nin karşılaşacağı ana zorluk, bir yandan enflasyon konusundaki daha şahin duruşunu teyit ederken, aynı zamanda çok erken faiz artırımlarına ilişkin spekülasyonları uzak tutmakla ilgili iletişimle ilgili olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Houte, ECB'nin varlık alımını yıl sonuna kadar bitireceği öngörüsünde bulundu.

İlk faiz artışının ise 2023'ün başında olabileceğini dile getiren Houte, "ECB'nin faiz artışı muhtemelen Fed'in sıkılaşma döngüsüne geçmesinden bir sene sonra gerçekleşecek." diye konuştu.

İŞ DÖNGÜSÜNDE ABD ÖNDE

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert, ECB'nin yayınlanan aralık ayı toplantı tutanaklarının var olan enflasyon riskleri ve para politikasına ilişkin uygun müdahale konusunda yönetim konseyi üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya koyduğunu belirtti.

ECB Yönetim Konseyi üyeleri arasındaki farklı seslere karşın bankanın aralık ayındaki tutumundan vazgeçmeyebileceğini ifade eden Schubert, Omicron varyantı ve jeopolitik riskler gibi faktörlerden dolayı ECB'nin para politikasında sıkılaşmaya gitmeden önce daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu vurgulayabileceğini aktardı.

Schubert, ekonomik iyileşmenin ilkbahardan itibaren belirgin ölçüde iyileşme kaydedebileceğini dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın ECB'nin Fed ile aynı şekilde hareket etmesi için hiçbir neden olmadığını belirttiğini anımsatan Schubert, bankanın ABD ekonomisinin iş döngüsü bakımından Avro Bölgesinin önünde olduğunu savunabileceğini ifade etti.

Schubert, ECB'nin iş piyasası konusunda da aynı bakış açısına sahip olabileceğini vurgulayarak, "Banka, Avro Bölgesinde iş piyasasının Kovid-19 krizinin etkisinden kurtulamadığını savunabilir." dedi.

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, ECB'nin politikasında en erken bu yılın ikinci yarısında revizyon yapabileceğini söyledi.

Enflasyon görünümünde yüksek belirsizlikler olduğunu belirten Groot, enflasyonist baskıların yatışması durumunda bankanın yılın ikinci yarısında tonunu değiştirebileceğini aktardı.

Groot, 2022'de faiz artışı ihtimalinin hala muhtemel görünmediğini ifade etti.