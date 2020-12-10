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Avrupa Merkez Bankası ( ECB) Euro Bölgesi ekonomisinin koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için para politikasını bir kez daha gevşetti.

ECB, hükümet ve şirket borçlanma maliyetlerini rekor düzeyde düşük tutmak amacıyla Pandemik Acil Durum Satın Alma Programının toplam boyutunu 500 milyar euro artırarak 1.85 trilyon Euro'ya çıkardı ve süresini Mart 2022'ye kadar uzattı. ECB yaptığı açıklamada, "Pandeminin dinamikleri ve aşı uygulamalarının zamanlaması da dahil olmak üzere belirsizlik hala yüksek. Döviz kurundaki gelişmeleri, orta vadeli enflasyon görünümüne olası etkileri açısından da izlemeye devam edeceğiz" dedi.

ECB bankalara uzun vadeli ucuz kredi verdiği Hedeflenmiş Uzun Vadeli Refinansman Operasyonları (TLTRO) programının

süresini bir yıl uzatarak Haziran 2022'ye çekti. ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu.