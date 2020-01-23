DHA

Avrupa Merkez Bankası ( ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da sabit tuttu.

ECB'den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurdu. Bunun yanında banka, 2003'ten bu yana ilk kez stratejik politikasını yeniden değerlendireceğini açıkladı.

ECB Yönetim Kurulu, Euro Bölgesi'nde enflasyonun "yüzde 2.0'ye oldukça yakın, fakat altında" düzeylerde seyredene kadar faizlerin mevcut düzeylerinde veya bu düzeylerinin daha altında olacağını belirtti.

Bunun yanında banka, varlık satın alım programını "faiz oranlarının uyumlu etkilerini pekiştirmek için mümkün olduğunca uzun süre" devam ettirmeyi hedeflediğini ve söz konusu programın, kurulun faiz oranlarını yeniden yükseltmeye karar vermesinden kısa bir süre önce sonlandırılacağının altını çizdi.