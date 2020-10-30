Avrupa Merkez Bankası ( ECB),ikinci koronavirüs salgın dalgasından kaynaklanan ekonomik yansımaları kontrol altına almak için Aralık ayında para politikasını daha da gevşetmeyi taahhüt etti. Para politikasındaki gevşeme muhtemelen daha fazla tahvil alımı veya bankalar için ucuz kredi şeklini alacak.
ECB Yönetim Kurulu dünkü toplantısında para politikasında değişiklik yapmamış olsa da para politikası kanalıyla ekonomiye daha fazla destek vereceğinin en net sinyalini verdi. Avrupa'da alınan yeni ulusal tecrit önlemleri euro bölgesi ekonomisi için çift dipli resesyonu ihtimalini giderek daha muhtemel hale getiriyor.
TÜM ARAÇLAR ÜZERİNDE ÇALIŞMA
ECB Başkanı Christine Lagarde para politikası kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Hepimiz, harekete geçmemiz ve bu nedenle araçlarımızı bir sonraki Yönetim Kurulu toplantımızda yeniden ayarlamamız gerektiği konusunda anlaştık" dedi.
Lagarde, ECB yetkililerin "tüm araçlar" üzerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.
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