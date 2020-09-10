Reuters

Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikasında değişikliğe gitmedi. Ancak ekonomik toparlanmanın ivme kaybetmesi ve güçlü seyreden euro nedeniyle enflasyon beklentilerinin gerilediği göz önüne alındığında, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın ekonomiyi canlandıracak ek para politikası adımlarına zemin hazırlaması bekleniyor.

TAHVİL ALIMI YAPACAK

ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu. Pandeminin ekonomide yol açacağı daralma ile mücadele için 1.35 trilyon Euro tutara kadar tahvil alımı yapacak olan ECB, tahvil alım programı büyüklüğünde değişiklik yapmadı.