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ECB, yüksek enflasyon karşısında üç temel politika faizinde tarihi bir faiz artışıyla Avro Bölgesi'nde rekor enflasyonla mücadele ediyor.

Banka üç temel politika faizini 75 baz puan artırdı.

ECB, refinansman faizini yüzde 1,25'e, mevduat faizini yüzde 0,75'e ve marjinal fonlama faizini ise yüzde 1,50’ye yükseltti. Böylece, banka 1999’da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.

Bankanın faiz artışlarına bundan sonra da devam etmesi bekleniyor.

ECB'nin gerçekleştirdiği tarihi faiz artırımı sonrasında da sıkı para politikasına devam etmesi öngörülüyor.

Berenberg Ekonomisti Salomon Fiedler, enflasyonun ağustos ayında yıllık bazda yüzde 9,1'e yükselmesine cevap olarak ECB'nin şimdiye kadarki en büyük hamlesi olan 75 baz puanlık faiz artırımına gittiğini belirtti.

ECB'nin önden yüklemeli artışın ardından gelecek birkaç toplantısında faiz oranlarında önemli ölçüde artıracağının sinyallerini verdiğini ifade eden Fiedler, konseydeki güvercinlerden dolayı ECB'nin niceliksel sıkılaştırmaya yaklaşmadığını bildirdi.

Fiedler, bunun yerine, ECB'nin bankada tutulan rezervler için bazı teknik düzenlemeler yaptığını söyledi.

Şaşırtıcı olmayan şekilde, ECB'nin eskisinden daha uzun ve çok daha zayıf ekonomik büyüme için daha yüksek enflasyon beklediğini aktaran Fiedler, bankanın ciddi resesyon yerine sadece 2022 sonu ve 2023 başı için durgunluk öngördüğünü dile getirdi.

Fiedler, gelecek aylarda enflasyon biraz daha artabileceğinden, ECB refinansman faiz oranını aralık ayında yüzde 2'ye çıkarabileceğini vurguladı.

"YÜKSEK ENFLASYON NEDENİYLE DAHA FAZLA FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin politika faiz oranını 75 baz puan artırarak net bir sinyal verdiğini söyledi.

Bankanın yüksek enflasyon nedeniyle daha fazla faiz artırımı beklentisini sürdürdüğünü belirten Schubert, ''Önümüzdeki yılın başında mevduat faizini yüzde 1,75'e yükseltmesini, ancak bundan sonra görünür olacak resesyon nedeniyle faiz artırım sürecini duraklatmasını bekliyoruz. Ancak enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek için mevduat faizinin yüzde 4'e yükseltilmesi gerektiğine inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise piyasaların 50 baz puanın üzerini fiyatladığını ve ECB'nin başka seçeneği olmadığını belirtti.

ECB'nin fiyat istikrarına bağlılığını göstermek için faiz oranlarını 75 baz puan artırdığını ifade eden Groot, bankanın düşük büyüme ve yüksek enflasyon öngörüsünden dolayı böyle bir hamle yaptığını aktardı.

Groot, ECB'nin faizde ekim ve aralık ayında 50 baz puan, ocak ayında 25'er baz puanlık artış yapacağı öngörüsünde bulundu.