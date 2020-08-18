ECB, Kuzey Makedonya ve San Marino'ya "repo hattı" açtı

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ECB’den yapılan açıklamada; bankanın, Kuzey Makedonya ve San Marino Merkez Bankalarına Kovid-19 pandemisinin negatif etkisinden dolayı katkı sunulmasının planlandığı hatırlatılırken finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik yeni bir repo hattı açılması için anlaşmaya varıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, repo hattının 30 Haziran 2021’e kadar geçerli olacağı da vurgulandı