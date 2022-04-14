ECB faize dokunmadı

ECB beklentiler paralelinde politika faizinde değişikliğe gitmedi. ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine kararı verildi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0.25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Açıklamada ayrıca verilerin üçüncü çeyrekte varlık alımlarını sona erdirmeyi desteklediği ve faizlerin kademeli olarak artırılacağı ifade edildi.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde varlık alımlarını 3. çeyrekte tam olarak ne zaman sonlandıracaklarını henüz tartışmadıklarını ifade etti.