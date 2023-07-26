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        Haberler İş-Yaşam ECB, faiz artırımlarında sona yaklaşmış olabilir - İş-Yaşam Haberleri

        ECB, faiz artırımlarında sona yaklaşmış olabilir

        Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), temmuz ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bunun Banka'nın son faiz artırımı olabileceğine yönelik öngörüler güç kazandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:30
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        ECB, faiz artırımlarında sona yaklaşmış olabilir
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        Euro Bölgesi'nde özellikle çekirdek enflasyonda görülen "inatçı" seyir, ECB'nin politika alanını daraltırken, resesyon ve enflasyon ikileminde kalan politika yapıcıların vereceği mesajlar Banka'nın bundan sonraki politikası için önem taşıyor.

        Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapabileceğine dair öngörülere karşın temmuz ayında son faiz artırımı olabileceğine dair beklentiler güç kazandı.

        Euro Bölgesi'nde devam eden enflasyonist baskılara karşın Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki düşüş, bu ay son faiz artırımı yapılabileceğine dair öngörülerin de öne çıkmasına neden oldu.

        Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin politikasında değişiklik olmayacağını ve toplantının çok az yeni bilgi içerebileceğini söyledi.

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        ECB Yönetim Konseyi'nin, önemli gelen verileri ve yeni projeksiyonları beklerken, eylül ayında faiz artıracağına veya faizleri sabit tutacağına yönelik bir söz vermekten kaçınmak için elinden gelenin en iyisini yapabileceğini ifade eden Groot, üyeler arasındaki iletişim sorununun bu toplantıda devam edebileceğini aktardı.

        Groot, ECB'nin iletişiminde "faizlerde daha yüksek oranlardan" faizleri değiştirmeyerek daha uzun süre bekletme" mesajlarına geçmek için çalışacağını söyledi.

        ECB'nin orta vadeli beklentileri yönetmeye çalışmak için yeni bir tür sözlü yönlendirme biçimi benimseyebileceğini ifade eden Groot, bu sözlü yönlendirmenin etkilerinin sınırlı olabileceğini kaydetti.

        "ECB, BİR DAHA FAİZ ARTIŞI YAPMAYABİLİR, FAİZ ORANLARI ZİRVEYİ GÖRMÜŞ OLABİLİR"

        Elwin de Groot, ECB'nin, 25 baz puanlık artış yapacağına dair mesajını başarılı bir şekilde verdiğini belirtti.

        25 baz puanlık artışın piyasalarda güçlü bir şekilde fiyatlandığını aktaran Groot, temmuz ayındaki artıştan sonra ECB'nin bir daha faiz artışı yapmayabileceğini ve faiz oranlarının zirveyi görmüş olabileceğini söyledi.

        Enflasyona dair herhangi bir olumsuzluk ya da politika aktarımına ilişkin şüphelerin oluşması durumunda yaz mevsiminden sonra da faiz artırımlarının devam edebileceğini bildiren Groot, şunları kaydetti:

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        "ECB'nin kendi içindeki kararsızlığı mevcut arka plan göz önüne alındığında haklı görülebilir ancak bu durum iletişim stratejisi söz konusu olduğunda ek zorluklar ortaya çıkarabilir. ECB'nin iletişiminde zaman tutarsızlıkları da var. ECB Yönetim Konseyi, yakın vadede seçeneklerini açık tutmak isterken, muhtemelen orta vadede çok daha güçlü bir mesaj göndermek isteyecektir. Bu iki hedefi uyumlu hale getirmek zor olabilir.''

        "ECB, 2024'TE FAİZ İNDİRİMİNE GİTMEYECEK"

        Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner de Avrupa'nın ekonomik kaygılarının giderek daha fazla ön plana çıktığını vurguladı.

        Ekonomik görünümün ECB'nin temmuz toplantısında yoğun bir şekilde tartışılabileceğini ifade eden Wagner, eylülde ECB'nin fazla iyimser olan ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

        Wagner, "Bu çerçevede, piyasa hala eylül ayı faiz artırımı için önemli bir olasılık fiyatlamış olsa bile ECB, muhtemelen bu hafta faiz artırımlarını sonlandıracak. ECB, 2024'te faiz indirimine gitmeyecek. Çünkü Euro Bölgesi, enflasyondaki gerileme bakımından ABD'nin gerisinde kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Berenberg Ekonomisti Salomon Fiedler ise yüzde 60 ihtimalle ECB'nin eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gidebileceğini ancak Euro Bölgesi PMI verisindeki düşüşün, Banka'nın eylül ayında faizlerde hiçbir değişiklik yapmama ihtimalini artırdığını söyledi.

        Fiedler, "ECB, temmuz ayı toplantısında muhtemelen eylülde faiz oranlarını artırıp artırmayacağına dair net bir sözlü yönlendirme sunmayacak. Bunun yerine verilere dayalı bir bekle ve gör yaklaşımında ısrar edecek." dedi.

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