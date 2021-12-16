Avrupa Merkez Bankası varlık alımlarını bitiriyor

Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini yüzde 0.50 seviyesinde sabit bıraktı.

Öte yandan, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) önceki çeyrekten daha düşük hızda süreceği belirtildi ve 2022 Mart ayında sona ereceği kaydedildi.

Euro/dolar paritesi yüzde 0.45 yükselişle 1.1330'un üzerine çıktı