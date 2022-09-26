Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" oturumunda konuştu.
"Enflasyon hala çok yüksek" diyen Lagarde, enflasyonun uzun bir süre hedefleri üzerinde kalacağını öngördüklerini ifade etti.
Lagarde, yüksek enflasyon, gaz tedarikinde kesinti, küresel talepteki düşüş ve belirsizlikler nedeniyle gelecek çeyreklerde ekonomik faaliyetin önemli ölçüde yavaşlamasını beklediklerini anlattı.
Bu gelişmeler nedeniyle 2022 ve 2023 için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini vurgulayan Lagarde, "Ekonominin 2022'de yüzde 3,1, 2023'te yüzde 0,9 ve 2024'te yüzde 1,9 büyümesini bekliyoruz." diye konuştu.
Lagarde, enerji ve gıda enflasyonun aşırı yüksek kaldığını ve bunun genel enflasyon seviyesini yukarı taşıdığını ifade etti.
Fiyat baskılarının yüksek enerji maliyetlerinin de etkisiyle daha fazla sektöre yayıldığına dikkati çeken Lagarde, bunun enflasyonist etkilerinin tüketici fiyatlarına yansımaya devam ettiğini söyledi.
Lagarde, hizmet sektöründe canlanan talebin de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaptığına işaret ederek, "Avronun değer kaybetmesi enflasyonist baskıların artmasına katkıda bulundu." dedi.
ECB'nin temel enflasyon tahminlerini önemli ölçüde yukarı revize ettiğini anımsatan Lagarde, "Yıllık enflasyonun 2022'de yüzde 8,1, 2023'te yüzde 5,5 ve 2024'te yüzde 2,3 olması bekleniyor." ifadesini kullandı.
Lagarde, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin enerji tedarikinde kesintiler olma ihtimali nedeniyle yukarı yönlü olduğuna işaret etti.
"Mevcut durumda, talebi dizginlemek ve enflasyon beklentilerindeki artış riskine karşı korunmak için önümüzdeki birkaç toplantıda faiz oranlarını daha da artırmayı bekliyoruz." diyen Lagarde, gelişen enflasyon görünümü doğrultusunda politikalarını düzenli olarak yeniden değerlendireceklerini vurguladı.
Lagarde, "Avro Bölgesi genelinde enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bu durum vatandaşların ve hayatın her alanını etkiliyor." dedi.
Yüksek enerji ve gıda fiyatlarının özellikle en yoksul haneler üzerinde baskı oluşturduğunu anımsatan Lagarde , "Durumun düzelmeden önce daha da kötüleşmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Lagarde, haneleri yüksek fiyatlara karşı korumak için sağlanan mali desteğin geçici ve hedefe yönelik olmasının önemini vurguladı.
ECB Yönetim Konseyi, 8 Eylül'deki toplantısında bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdı. Böylece, banka 1999’da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.
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