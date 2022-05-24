İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Bloomberg'e konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin gelecek dönemde resesyona girmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Temel senaryomuzda bu yok. Şu anda Avro Bölgesi için resesyon öngörmüyoruz." ifadesini kullanan Lagarde, bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda Avro Bölgesi'nin negatif faiz ortamından çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Lagarde, dün ECB'nin internet sitesinde yayımlanan "Avro Bölgesi'nde para politikası normalleşmesi" adlı blog yazısında, "temmuz ve eylülde faiz artırımı" sinyali vermişti.