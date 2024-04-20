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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ECB Başkanı Lagarde'dan dezenflasyon açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        ECB Başkanı Lagarde: "Dezenflasyon sürecinin devam etmesi bekleniyor"

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin devam etmesinin beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 09:27 Güncelleme: 20.04.2024 - 09:33
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        ECB Başkanı Lagarde'dan dezenflasyon mesajı
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        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada, küresel büyüme görünümünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde bir miktar iyileştiğini aktardı.

        Düşen enerji fiyatlarının, arz koşullarının normalleşmesinin ve sıkı para politikasının etkisiyle dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten Lagarde, küresel ekonominin sıkı para politikasını iyi bir şekilde atlatmasına karşın büyüme beklentilerinin tarihi standartların altında kaldığını kaydetti.

        Lagarde, artan jeopolitik gerilimlerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü, büyüme üzerinde ise aşağı yönlü risk oluşturduğunu ancak küresel görünüme yönelik risklerin hem ekonomik faaliyet hem de enflasyon açısından genel olarak dengelendiğini belirtti.

        Euro Bölgesi'nde dezenflasyon sürecinin enflasyonun tüm ana bileşenlerine yayıldığını aktaran Lagarde, "​​​​​​Özellikle verimlilik artışındaki toparlanmanın iş gücü maliyet artışı üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendirmeye başlamasıyla dezenflasyon sürecinin devam etmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Bölgede enflasyonun bu yıl yüzde 2,3'e ve 2025 ortalarında yüzde 2'ye düşmesinin beklendiğini kaydeden Lagarde, "Enflasyon görünümüne yönelik riskler iki yönlü. Yukarı yönlü riskler arasında artan jeopolitik gerilimlerin yanı sıra daha yüksek ücret artışı ve beklenenden daha dirençli kar marjları yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        Lagarde, ECB'nin enflasyon yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde yaklaştığı yönünde güveninin daha da artması halinde para politikasında gevşemeye gidilmesinin uygun olacağını, faiz oranının seyri konusunda önceden bir taahhütte bulunulmadığını kaydetti.

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