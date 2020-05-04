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HaberlerDünya

ECB anketi: Ekonomide toparlanma yavaş ve kademeli olacak

Avrupa Merkez Bankası beklenti anketine göre, 2020 yılı için, enflasyon ve gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi tahminleri aşağı yönlü ve işsizlik tahminleri yukarı yönlü revize edildi

04.05.2020 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
ECB anketi: Ekonomide toparlanma yavaş ve kademeli olacak
AA

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının yılın ikinci çeyrek verilerine dayanarak yaptıkları tahminlere göre, Avro Bölgesi ekonomisi bu yıl kötümser beklentilerin çoğundan daha az küçülecek fakat ekonomide toparlanma “yavaş” ve “kademeli” olabilecek.

ECB, Profesyonel Tahminciler Anketi 2020 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon bu yıl için yüzde 0,4 olarak, 2021 ve 2022 yılları içinse sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1,4 olarak açıklandı.

Bu yılın birinci çeyrek anket sonuçları ile karşılaştırıldığında, ikinci çeyrekte enflasyon tahmininde bu yıl için 0,8 puanlık ve gelecek yıl için 0,2 puanlık aşağı yönlü bir revize dikkati çekti. Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri ise yüzde 1,7’de kalarak değişmedi.

Ankete katılanların, Avro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri 2020, 2021 ve 2022 yılları için sırasıyla yüzde eksi 5,5, yüzde 4,3 ve yüzde 1,7 oldu. Bu çeyrekte, geçen çeyreğe göre 2020 büyüme tahmininde 6,6 puan aşağı yönlü revizyon olurken, gelecek yılın tahmininde 3,1 puanlık yukarı yönlü revize görüldü. Ortalama uzun vadeli gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini ise değişmeyerek yüzde 1,4’te kaldı.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri ise ve 2020, 2021 ve 2022 yılları için sırasıyla 1,9, 1,5, 1,1 puan yukarı yönlü revize edilerek, sırasıyla yüzde 9,4, yüzde 8,9 ve yüzde 8,4 oldu. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise 0,4 puan yukarı yönlü revize edilerek yüzde 7,7 olarak açıklandı.

ECB’nin açıklamasında, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ve yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin enflasyon, büyüme ve işsizlik tahminleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilerek, ankete katılanların çoğunluğunun, herhangi bir normalleşmenin kademeli olacağını ve üçüncü çeyreğe kadar muhtemelen normale dönülemeyeceğini belirttiği aktarıldı.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde yapıldı ve araştırmaya 57 profesyonel katıldı.

Ekonomistlerin tahminleri, para politika yapıcıları tarafından yakından takip edilirken, para politikasının oluşturulmasında önemli bir faktör olarak görülüyor.

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