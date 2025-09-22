ECB: ABD ile ticaret gerilimleri Avro Bölgesi’nde tüketici davranışlarını etkiledi

ECB, bankanın Tüketici Beklentileri Anketi anketine dayanarak “Son dönemdeki ticaret gerilimleri sırasında tüketicilerin beklentileri ve davranışları ”başlıklı araştırma raporunu yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi tüketicileri gümrük vergisi nedeniyle harcama alışkanlıklarını değiştirerek, harcamalarını azalttı ve ABD ürünlerinden uzak durdu.

ECB’nin anketine katılanların yaklaşık yüzde 26'sı gümrük vergileriyle ABD ürünlerinden uzaklaştığını bildirirken, yaklaşık 16'sı ise genel harcamalarını azalttığını belirtti.

Raporda, “Son zamanlarda yaşanan ticaret gerilimleri ve gümrük vergisi açıklamaları, Avrupalı tüketicilerin davranışlarını ve beklentilerini önemli ölçüde etkiliyor.” denildi.

Gümrük vergileriyle ilgili endişelere yanıt olarak, tüketicilerin harcama alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdikleri ifade edilen raporda, “Yüksek gelirli haneler ABD mallarından uzaklaşma eğilimindeyken, düşük gelirli haneler genel harcamalarını kısma eğilimindedir.” ifadesine yer verildi.

Raporda, finansal okuryazarlığın da bu kararları (ABD mallarından uzaklaşma ve harcamaları kısma) etkilediği de belirtildi.

Bazı tüketicilerin uzun vadede enflasyon beklentilerini de yukarı yönlü revize ettiği aktarılan raporda, bunun da gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisinin geçici olmayabileceğini gösterdiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Temmuz 2025’te Avrupa'nın ABD'ye yaptığı ihracata yüzde 15 gümrük vergisi uygulanması konusunda anlaşmıştı.