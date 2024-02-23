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        Haberler Ekonomi Para ECB 19 yıl sonra zarar etti - Para Haberleri

        ECB 19 yıl sonra zarar etti

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen yıl için, enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıkladı. ECB'nin zararı 1,3 milyar Euro oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 08:22 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:22
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        19 yıl sonra zarar etti
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        ECB, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

        Banka geçen yılki faiz artışları nedeniyle 1,3 milyar Euro'luk zarar ederken ECB'nin yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıklaması dikkati çekti.

        Finansal riskler için 6,6 milyar Euro ayıran ECB'de, bu rakam öngörülenin üzerinde 7,9 milyar Euro olarak gerçekleşirken ECB Konseyi, kalan 1,3 milyar Euro'luk kısmın, bilançoda "geçmiş zarar" olarak gelecekteki karlardan mahsup edilmesine karar verdi.

        ECB yaklaşık 20 yıl kâr elde ettikten sonra 2022'de kar açıklamamıştı.

        Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamasında, "önümüzdeki birkaç yıl içinde zarar etmenin muhtemel olduğu ancak daha sonra sürekli kâr elde etmeye dönmenin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

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        Daha yüksek faiz oranları ECB'nin net faiz giderini artırdı. 2022'de 900 milyon Euro olan net faiz gideri, geçen yıl 7,2 milyar Euroya yükseldi.

        Bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 24 milyar Euro azalarak 674 milyar Euro'ya geriledi.

        Bankanın, personel için harcadığı miktar ise 652 milyon Euro'dan 676 milyon Euro'ya yükseldi.

        ECB’nin görevi, fiyatları istikrarlı tutmak iken herhangi bir kâr ya da zarar, yan ürün olarak görünüyor. Fakat bazı analistler, söz konusu zararın ECB üzerindeki siyasi baskıyı artırabileceğini ve bağımsızlığını tehdit edebileceği yönünde kanaate sahip.

        ECB, en son 2004 yılında Euronun hızla değer kazanması nedeniyle kur zararına bağlı olarak 1,63 milyar Euro zarar açıklamıştı.

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