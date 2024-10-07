Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma | Son dakika haberleri

        Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 23:43 Güncelleme: 07.10.2024 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAÜ'den yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sofuoğlu’nun daha önce "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan kınama cezası aldığı anımsatıldı.

        Sofuoğlu’nun hakkında açılan başka bir soruşturmanın ise hem disiplin hem de ceza soruşturması olarak devam ettiği belirtildi.

        İKİ GENÇ KIZIN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMALARA SORUŞTURMA

        Sofuoğlu hakkında iki genç kızın vahşice öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarla ilgili de soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        REKLAM

        "4 Ekim 2024 tarihinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızımızın katledilmesi üniversitemizde derin üzüntü yaratmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden kızlarımızın ailesinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

        Sofuoğlu hakkında açılan son soruşturmayla beraber 4. kez soruşturma açılmış olduğu belirtildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Beyrut'u yine bombalıyor
        İsrail, Beyrut'u yine bombalıyor
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        İzmir'de operasyon
        İzmir'de operasyon
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        Yağmayan sonbahar
        Yağmayan sonbahar
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Habertürk Anasayfa