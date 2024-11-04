Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ebru Yaşar, yüz binlerce kişiye seslendi

        Ebru Yaşar, yüz binlerce kişiye seslendi

        Türk Müziği'nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir ve Antalya'da sahne aldı. Bir gün arayla hem Ege'yi hem Akdeniz'i şarkılarıyla fetheden sanatçının hayranları alanlara sığmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüz binlerce kişiye seslendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şarkıları ve sahnesiyle Türk Müziği’nin en sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, İzmir ve Antalya’da birbiri ardına iki konser gerçekleştirdi. 2 Kasım Cumartesi günü Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda konser veren Ebru Yaşar, 3 Kasım Pazar günü de Antalya Konyaaltı’nda sahnedeydi. Her iki konserde toplam 350 bini aşkın izleyici ile buluşan Ebru Yaşar, sahnesinden izleyenlere teşekkürlerini sundu.

        İki saat süren konserlerinde Ebru Yaşar; ‘Kafamın İçi’, ‘Yoksun’, ‘Kehribar’ gibi son yılların en çok dinlenen ve liste başı olan şarkılarının yanı sıra ‘Ben Bilmem’, ‘Seni Anan Benim İçin Doğurmuş’ gibi klasikleriyle de sevenlerini coşturdu.

        REKLAM

        “Kuşaklar şarkılarımda buluşuyor”

        İzmir’de siyah straplez elbisesiyle kendine hayran bıraktıran Ebru Yaşar, Antalya sahnesinde ise drape detaylı pastel tonlarında bir kostüm giydi. Her iki konserde de zarafetiyle dikkati çeken sanatçı, konserlerine gösterilen yoğun ilgi hakkında konuştu. Ebru Yaşar; “Son yıllarda yaptığım şarkıları genç kuşaklar alıp bağrına bastı, tüm platformlarda liste başı yaptılar. Geçmiş yıllardaki şarkılarımla aileleri beni dinlerken şimdi onlar da bu şarkıları keşfediyor. Kuşakları buluşturan konserler oldu” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ebru Yaşar
        #Türkiye Kültür Yolu Festivali

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
        "Beyaz Saray'dan ayrılmamalıydım"
        "Beyaz Saray'dan ayrılmamalıydım"
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        "Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!"
        2 bölge için yağmur 2 bölge için rüzgar uyarısı
        2 bölge için yağmur 2 bölge için rüzgar uyarısı
        Harris ve Trump'ın farklı konulara bakışları nasıl?
        Harris ve Trump'ın farklı konulara bakışları nasıl?
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        Habertürk Anasayfa