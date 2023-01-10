“O İSTEDİĞİN HAVAYI ALAMIYORSUN”
Geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'dan gelen haberde konserlerde playback okumaların artık sanatçılar tarafından kullanılamayacağının hatırlatılması üzerine ise Ebru Yaşar, "Çok iyi olmuş. Playback hiç yapmadım yurt dışına gittiğimizde bazen şartlar gereği yapıyoruz ama playbackte zaten o istediğin havayı alamıyorsun, o elektrik karşılıklı geçmiyor. Şöyle de düşünmek lazım; bazen şartlar imkânlar maddi konular kısıtlı oluyor. Kısıtlı imkânlarda olduğunda da tabii ki çoğu sanatçı playback yapmak zorunda kalıyor. Birazcık alışveriş durumu ile de alakalı bir şey. Hani iş canlı okumaya falan dönerse de gerçekten o zaman memlekette sanatçı kalmaz" şeklinde açıklamada bulundu.