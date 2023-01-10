“ANTİDEPRESAN'I HAVADA KAPARDIM”

Hayranlarının pop müzik listelerini altüst eden son dönemin popüler parçası 'Antidepresan'’ı sahnesinde okumasını istedikleri hatırlatılan sanatçı, "Repertuvarıma henüz eklemedim. Çok güzel bir parça. Zaten çok severek zaten söylüyorum. Mabel olsun Mert olsun o kadar iyi yorumcular. Şahsına münhasır isimler çok seviyorum. İkisinden de ayrı ayrı şarkı bekliyorum 'Antidepresan' bana gelse havada kapardım. Çok severek okurdum. Bence hakkımı çok güzel verdiler. Ben onların üzerine okumak istemiyorum. İstek olursa seve seve söylerim ama şu anda profesyonel bir çalışmaya dökmeyi düşünmüyorum" dedi.