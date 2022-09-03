Ebru Yaşar konserine büyük ilgi! 100 bin kişi katıldı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü şarkıcı Ebru Yaşar konser verdi. Yaşar'ın konserine gelen 100 bin kişi, hepbir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Yaşar, hayranlarına unutulmaz bir gece geçirdi.