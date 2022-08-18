Orman projesinin yarısı bitti, yarısı kaldı

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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, farkındalık projesi kapsamında tüm geliriyle hatıra ormanı yaptıracağı altı açıkhava konser serisinin üçüncüsünü önceki akşam Ayvalık'ta gerçekleştirdi.

Hayranlarının hınca hınç doldurduğu konserde Yaşar, repertuvarı ve performansıyla sevenlerinden yine tam not aldı. Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle çıkan Ebru Yaşar, zarafeti ve eşsiz sesiyle büyüledi.

"BUNU TAMAMEN SAYGIMLA YAPTIM"

Başarılı sanatçı, konser geliriyle oluşturacağı hatıra ormanı için hayranlarına sahneden teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Yaşar, "Altı açıkhava konserinden hiçbir ücret almadan tamamen sevgimle, tamamen saygımla ve tamamen insani borcumla; geleceğe, hayata, sizleri de katarak, sizlerin haberiniz olmadan yaptım bunu. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz." şeklinde konuştu.

Ebru Yaşar, konser sonunda hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

'GELECEĞE NEFES' KONSERLERİ DEVAM EDİYOR

Ebru Yaşar, geliriyle gelecek nesillere miras kalacak bir hatıra ormanı yaptıracağı konser serisine önümüzdeki günlerde de devam edecek.

İşte konser takvimi:

03 Eylül 2022 / Bursa Açık Hava Tiyatrosu

08 Eylül 2022 / Bodrum Antik Tiyatrosu

15 Ekim 2022 / Denizli Açık Hava Tiyatrosu

Fotoğraflar: Instagram