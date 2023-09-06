Ebru Yaşar'ın hazırlıkları devam ediyor

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Kuruçeşme Açıkhava’da yeniden sahnede olacak olmanın heyecanını yaşayan Ebru Yaşar, sosyal medya hesabından hayranlarına seslendiği bir mesaj yayınladı.

Ünlü sanatçı, "Biz 12 Eylül Kuruçeşme Açıkhava hazırlıklarına başladık. Salı akşamı beraberiz ve şu anda birbirinden güzel kostümler için provaya geldim. Birbirinden farklı ve güzel şarkılar olacak. Çok heyecanlıyım. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.