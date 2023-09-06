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        Haberler Müzik Ebru Yaşar'ın hazırlıkları devam ediyor - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar'ın hazırlıkları devam ediyor

        Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yoğun istek üzerine bu yıl ikinci kez yapacağı Paraf Kuruçeşme Açıkhava konseri için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 14:16 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:33
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        Ebru Yaşar'ın hazırlıkları devam ediyor
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        Kuruçeşme Açıkhava’da yeniden sahnede olacak olmanın heyecanını yaşayan Ebru Yaşar, sosyal medya hesabından hayranlarına seslendiği bir mesaj yayınladı.

        Ünlü sanatçı, "Biz 12 Eylül Kuruçeşme Açıkhava hazırlıklarına başladık. Salı akşamı beraberiz ve şu anda birbirinden güzel kostümler için provaya geldim. Birbirinden farklı ve güzel şarkılar olacak. Çok heyecanlıyım. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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