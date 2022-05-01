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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ebru Yaşar, önceki akşam "Aydınlıkevler" adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi. Yaşar, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ebru Yaşar, "Demet Akbağ’ı çok severim. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı bir oyun zaten, ekip olarak da çok severim. Çok başarılılar. Bugün de Ramazan'ın son günleri. Bir de pandemi sürecinde o kadar uzak kaldık ki böyle oyunlara... Uzun zaman sonra geldim." dedi.

"EVDE DURDUĞUMUZ ZAMANLARIN ACISINI ÇIKARTACAĞIZ"

Muhabirlerin, "Bugün de son dinlenme günleriniz diyebiliriz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Yaşar, "Aslında 10 gün önce başladı bu maraton. Çok yoğun bir konser maratonu başlıyor. Evde oturduğumuz zamanların acısını çıkartacağız. Biliyorsunuz; ben bacağımı kırdım, ekstra 2-3 ay bir yere çıkamadım. O yüzden çok sıkıldım. Bu yüzden bayramı çalışarak geçirmek istiyorum. Bayramın ilk günü yavru vatan Kıbrıs, ikinci gün İstanbul, sonra da ailemle vakit geçireceğim." ifadelerini kullandı.

"TOPUKLU AYAKKABI GİYEMİYORUM"

Geçirdiği kaza sonrası son sağlık durumu hakkında konuşan şarkıcı, "Topuklu ayakkabı giyemiyorum, düz taban giyiyorum. Hala şişlikler var ama önemli olan sağlık arkadaşlar." açıklamasını yaptı.

Sakatlığı sürecinde çektiği TikTok videosunun viral olmasıyla alakalı açıklamalarda bulunan Ebru Yaşar, "TikTok beni çok seviyor. Biz bir anket yaptık benimle alakalı. Dinleyici aralığı en yüksek yaş grubu 18-23... O yüzden ben onları zaten çok seviyorum. Demek ki şarkılarım onlara hitap ediyor, bu yüzden çok mutluyum. Hem eski dinleyicilerimi ihmal etmiyorum, hem de gençlerin dinlemesi beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

"YAZA DOĞRU KLİP ÇEKECEĞİZ"

Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının, "Albüm şarkılarında sırada hangi klip var?" sorusunu da cevapladı. Yaşar, "İçime Ata Ata' şarkısını yaptım en son, şimdi klip yönetmenimle denk geldik. 'Hangi şarkıya klip çekelim?' diye düşündük. Yaza doğru düşünüyoruz." dedikten sonra oyunu izlemek için salona giriş yaptı.