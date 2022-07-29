"Eskişehir'de orman kurmaya karar verdim"

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Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, geçtiğimiz akşam İstanbul Kuruçeşme'de dinleyicileriyle bir araya geldi. Yaşar, farkındalık projesi kapsamında hatıra ormanı yaptıracağı 6 açık hava konser serisinin ilkini gerçekleştirdi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Gelen tüm seyircilerime teşekkür ediyorum. Güzel bir müzik şöleni yaşayacağız. Bu akşam ben çok heyecanlıyım." dedi.

"MİSAFİRLERİMİZLE BERABER HATIRA ORMANI OLUŞTURACAĞIZ"

Turne boyunca konser gelirlerinin hatıra ormanına dönüştürülmesi için harekete geçen Ebru Yaşar, konuyla ilgili "Kuşadası gelecek, Ayvalık gelecek. Denizli, Bursa ve Bodrum sırayla gelecek. Biz bu akşam hep beraber beni dinlemeye gelen tüm misafirlerimizle beraber bir hatıra ormanı oluşturacağız. Aslında gelen bütün seyirciler bir Ebru Yaşar konserinden ziyade hep beraber bir orman yaptığımızı yavaş yavaş duyacaklar ve çevreye de katkıda bulunacaklar. Ne mutlu bana, ne mutlu dinlemeye gelenlere." ifadelerini kullandı.

"BAKALIM HANGİ SÜRPRİZLER OLACAK?"

Sevenlerinin yeni şarkısını beklediği Ebru Yaşar, "Ben de aslında çok istiyorum, çok sabırsızım. Çok güzel şarkılarım var ama yeni projeler de olabilir. Çünkü böyle beklenmedik anda hangi fırsatların olacağını insan bazen kestiremiyor. Farklı şeyler olabiliyor. Bakalım bekliyoruz. Bütün besteci ve aranjör arkadaşlar da bu yazı geçiriyoruz. Sonbaharda bakalım hangi sürprizler olacak?" diye konuştu.

Yüzü olduğu bir reklam filmi hakkında şarkıcı, "Bir reklam daha çekeceğiz inşallah, bir reklamımız daha var. Dediğim gibi sonbaharı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

"BENİM HİÇ ÖYLE BİR NİYETİM YOKTU"

25 yılı geçen kariyeriyle ilgili özel bir belgesel de hazırlanan Ebru Yaşar, "Onu ekibim hazırlıyor. Benim aslında hiç öyle bir niyetim yoktu, ekip o kadar heyecanla girişti ki... 'Beni abartıyorsunuz.' dedim. Ama onlar da baktıkları zaman bir 27-28 yıla tabii ki çok şey sığdırıyorlar. Doğal olarak ben bu mütevazılığımı her zaman koruyorum. Öyle görüyorum ama onlar kendilerince bir şeyler oluşturmuşlar. Bakalım biterse, olursa seyirciye bir saatlik bir izleti, dinleti olabilir." şeklinde konuştu.

"NEFESİMİZ ORMANLAR"

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ebru Yaşar, daha sonra seyirciye şu sözlerle seslendi:

Sizlerden güç alarak, sizlerin sevgisine ve gücüne sığınarak Eskişehir'de bir orman kurmaya karar verdim. Bu yaz yapacağım bütün konserlerle beraber hepimiz bu ormanın bir dalı, bir yaprağı, bir ağacı olduk. Yani gelecek nesillere ne bırakacağız? Çocuklarımıza ne bırakacağız? Nefesimiz ormanlar... Bu açık havalar da bunu o kadar iyi anlatıyor ki... Ne kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama ormanlar yanıyor. Dedim ki; 'Hep beraber orman kuralım'. Bütün arkadaşlarımızın desteğiyle, sizlerle beraber bir orman oluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız... Buraya gelerek çevremiz için, ülkemiz için, dünyamız için, çok güzel bir şey yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizler adına da, kendi adıma da çok mutluyum.