Ebru Yaşar'dan 3’üncü kez Kuruçeşme

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Ebru Yaşar, bu yıl üçüncü kez Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi. Yaşar, sahneye konserin ilk bölümünde 25 günde 120 metre kumaştan hazırlanan yeşil kıyafetiyle çıkarken, ikinci yarıya ise 4 bin swarovski avize taşıyla özel olarak dikilen 35 kilo kıyafetiyle başladı. Ünlü şarkıcı, geceyi son olarak ise siyah kostümle tamamladı.

"BÜYÜK SAHNELERE BÜYÜK ELBİSELER YAKIŞIR" Ebru Yaşar, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaşar, "Büyük sahnelere böyle büyük elbiseler yapmak yakışır. Çok fazla gelebilir ama böyle elbiseleri senede kaç kere giyiyoruz ki? Bir elbisem daha olacak, 40 kilo taş taşıyacağım. Allah, kuvvet versin" diyerek, güldü. REKLAM

"YAPTIĞIM HER İŞİN ARKASINDAYIM" Geçtiğimiz haftalarda Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği 'Kehribar' adlı şarkısını yayınlayan Ebru Yaşar, "İki gün içinde karar verip, 5 gün içinde yaptığımız bir şarkı. Bu akşam ilk kez canlı canlı okuyacağız. Hissetmediğim hiçbir şarkıyı söylemiyorum. Yaptığım her işin de arkasındayım" şeklinde konuştu. Ebru Yaşar, konserinde sürpriz yaparak Karadeniz şarkıları seslendirirken, horon ekibinin sahneye çıkmasıyla gecede coşku yaşandı.

"ÜÇÜNCÜ BEBEĞİ YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL" Necat Gülseven ile mutlu evliliğini sürdüren ve iki çocuk annesi olan Ebru Yaşar, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. "Üçüncü bebeğimi kucağıma aldım" diyen Yaşar'ın yaptığı paylaşımdaki bebeği, Demet Akalın'ın kızı Hira, şarkıcının çocukları Hasan Poyraz ve Ebru Su'ya hediye olarak yollamıştı.

Demet Akalın, Ebru Yaşar'ın paylaşımını kendi sayfasına taşıyarak, "Kızlar, torunlar buluşsun" ifadelerini kullanmıştı. Konuyla alakalı konuşan Yaşar, "Sağ olsunlar. Çocuklar bebek seviyorlar, biliyorsunuz. Biz de bebek seviyoruz ama şu an üçüncü bebeği yapmamız mümkün değil. O yüzden oyuncak bebeklerle idare edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum onlara da hediyeleri için..." dedi. Fotoğraflar: HT Magazin Ebru Yaşar Kuruçeşme Açıkhava'da Yeni yatıyla mavi tura çıktı