Öğlen saatlerinde çocukları ile birlikte AVM’ye gelen başarılı şarkıcı Hasan Poyraz ve Ebru Su ile eğlence merkezinde soluğu aldı. Uzun saatler burada çocukları ile vakit geçiren Ebru Yaşar, Hasan Poyraz ve Ebru Su ile yakından ilgilenip, onlarla birlikte oyunlar oynadı.

Burada geçirdikleri uzun zaman sonrasında çocukları ile beraber akşam yemeği yiyen Ebru Yaşar’ın oldukça keyifli ve mutlu halleri ise dikkatlerden kaçmadı.