Diz kapağında kırıklar olduğu tespit edilen Ebru Yaşar hemen ameliyata alındı.

Sanatçı, operasyon öncesi hastanede çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak sevenlerini bilgilendirdi:

“Sevenlerimi üzmek, korkutmak istemem. Bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım.”