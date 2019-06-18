18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur.
EBRU ŞANCI KİMDİR?
Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Malatyalı bir ailenin kızıdır. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okudu. 2001 yılında başladığı üniversite eğitimini Londra Regent College'de okudu. 2006'da New York'a taşınan Şancı, New York Üniversitesi Oyunculuk ve Drama bölümünü tamamladı.Ebru Şancı 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı. 2001 yılında Londra'ya, 2006'da New York'a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye'ye döndü.
2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" isimli yapımda rol alan Şancı, Fashıon One'da da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere üç dil bilmektedir. 7 Eylül 2015 tarihinde kendisinden 10 yaş küçük olan futbolcu Alaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. İkili düğünlerini Belçika'daki bi bir şatoda gerçekleştirdi.
ÇEKİMLERİ/ DEFİLELERİ
FHM magazin (Aralık 5, 2011)
Ramazo Roma (Fashion Show Istanbul)
Bruno Silva Photography (9 Eylül, 2012)
ROL ALDIĞI DİZİ
Yağmurdan Kaçarken (2013)
ÖZEL HAYATI
Ebru Şancı; Saif Al İslam, İbrahim Sehiç, Fernando Muslera, Seyfülislam Kaddafi,Ahmet Kutalmış Türkeş gibi isimlerle aşk yaşadı. Kendisinden 10 yaş küçük olan Alparslan Öztürk ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden ikiz kız çocukları vardır.
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