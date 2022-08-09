Alışveriş günü

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Güneşli havanın keyfini bir kafede kahve içerek çıkaran Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, ardından çocukları için oyuncak alışverişi yaptı.

Daha sonra eğlence merkezine geçen ikili, günün kalan kısmında çocuklarıyla vakit geçirdi.