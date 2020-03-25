Eşi ile sürekli tartışmaya başladıklarını söyleyen Ebru Şancı, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve şunları söyledi:



Alparslan, Göztepespor'da oynadığı için haftanın 5 günü İzmir'deydi. İki haftada bir de deplasmana gidiyordu. Fazla görüşemiyorduk.