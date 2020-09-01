Doğum gününde oğlunu dünyaya getiren Şancı, kendisine yardımcı olmak için hastanede kalan eşinin uyurken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Eski manken, "Şuna bakın, sanırsınız bu doğurmuş... 11'den beri yatıyor. Sen yat, dinlen aşkım. Yoruldun" sözleriyle eşini ti'ye aldı.