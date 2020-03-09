"ARTIK BABALARI DÜŞÜNSÜN"

Şimdiler de üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Şancı, hamileliğinin dördüncü ayında bebeğinin cinsiyetini ve adını sosyal medya hesabından duyurdu. Şancı, "Artık babaları düşünsün Mila-Ceylin-İlay" ifadeleriyle duyurdu.

Ebru Şancı, takipçilerinden, "Allah bağışlasın, bir güzellik daha geliyor", "Üç kız, harika" şeklinde tebrik mesajları aldı.