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Ebru Şancı: Baba kucağı - Magazin haberleri
Ebru Şancı: Baba kucağı
Oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Ebru Şancı, bebeği ve eşi Alpaslan Öztürk'ün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Şancı'nın, "Baba kucağı" notunu düştü paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü
Eski manken Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında dünyaevine girmişti.
Mila ve Ceylin adında ikiz kızları olan çift, ağustos ayında oğulları Kürşad Fırat'ı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba oldu.
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Sosyal medya hesabına sık sık mutlu aile pozlarını ekleyen Şancı, önceki gün oğlu ve eşinin karesini yayınladı.
"BABA KUCAĞI"
37 yaşındaki eski manken, gönderisine "Baba kucağı" notunu düştü.
Ebru Şancı'nın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
"ALIRIM KIZINIZI"
Şancı, oğlunun bu pozunu da "Alırım kızınızı, bir de maşallahınızı" sözleriyle yayınladı.
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Doğumdan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ebru Şancı, kendi sütünü yüzüne sürdüğünü söylemişti.
"SÜTÜMÜ YÜZÜME SÜRÜYORUM"
Eski manken, takipçilerinden gelen bir soruya cevap vererek şu açıklamayı yapmıştı:
Hep soruyorsunuz, tam samimiyetimle söyleyeceğim. Belki bilen vardır, yapan da vardır. Kendi sütümü sürüyorum yüzüme tonik niyetine. Buzdolabına koyuyorum bazen sabah-akşam siliyorum. Patentini almayı düşünüyorum. Cildim gördüğünüz gibi kaymak gibi.
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