"NE KADAR SIKICI BİR AİLE"

37 yaşındaki eski manken, eşi Alpaslan Öztürk'ün ikiz kızları ve oğlu Kürşad Fırat ile fotoğraf çekilirken verdiği pozu "Allah'ım ne kadar sıkıcı bir aile" notu ile yayınladı.

Ebru Şancı, bu paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.