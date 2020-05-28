"SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE TANIŞTIK"

Eşiyle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir kafede tanışttıklarını açıklayan Şancı, üç gün sonra yemeğe çıktıklarını belirtirken, ondan sonra eşinin kendisini hiç bırakmadığını söyledi.

"İstediğim gibi bir evlilik teklifi gelmedi" diyen eski manken, 10’uncu yıllarında eşinin telafi etmesini beklediğini ifade etti.