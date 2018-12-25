Photoshopu fazla kaçıran Şallı, bu paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri Şallı'nın paylaşımına, "Avokado filtresi çıktı galiba", "Ve avokado da şok!" gibi yorumlar yaptı. Şallı'nın daha sonra paylaşımını yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.