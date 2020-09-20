Eski manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019'da nikah masasına oturdu.
43 yaşındaki Şallı, eşi ile spor yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Ebru Şallı'nın "Pazar günü sevgiyle spor yapılır" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.
Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, kendisine gelen çirkin yoruma kayıtsız kalmamıştı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Şallı, şu ifadeleri kullanmıştı:
Ne zavallı ve nefret içinde bir yazı! İçinin nefretini kusmuş. Neyi hazmedemedi bu kadıncağız? Nefretle bir yere gelemezsin zaten. O nefret yüzüne böyle yansır işte. Benim arkamda ordu var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Sen neden bahsediyorsun! Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin? Ayrıca benim melek çocuğumu ve beni konuşma, yazma hakkın da yok.
Senin de evladın var. Yarın ne olacağı belli olmaz. Allah'tan korkun olsun birazcık ki reyting alıp, ölen evladımla benle rant sağlamaya çalışmak ayıp desem o da az olur. Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim. Senin değil! Allah'tan taş yüreğine sevgi, ve merhamet ve şifa diliyorum.
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