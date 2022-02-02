'Pars'ın gönderdiği işaretlerle nefes alıyorum!'

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2020'nin Nisan ayında Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden eski manken Ebru Şallı, çocuğuna dair hissettiklerini ilk kez Ömür Sabuncuoğlu'nun kitabında yazıya döktü.

Kız çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla yayınlanan 'Sizin Öykünüz' adlı kitap, Pars Tan'ın da anısına okuyucularla bir araya geldi. 'Nereden Bilebilirdim ki Ponçiğim' başlıklı mektubu kaleme alan Şallı, kitapta bir meleğin annesi olarak ponçiğine sesleniyor.

"PONÇİK HEP BENİMLE"

Oğlunun doğumundan itibaren yaşadıklarını anlatan ve Pars'ın çok farklı bir çocuk olduğunu ifade eden Ebru Şallı, hislerini "Bir melek doğuyor ve onun annesi oluyorsunuz neler yaşıyorsunuz nelere şahit oluyorsunuz ve hep benimle ponçik. Sen benimlesin, bunu hissediyorum. Senin bana gönderdiğin işaretlerle nefes alıyorum." sözleriyle dile getirdi.

"2 YAŞINDAYKEN BİLEKLİK SATIP BİR ÇOCUĞA AKÜLÜ SANDALYE ALMIŞTI"

Eski manken, oğlu Pars'ın hep yardımsever biri olduğunu daha 2 yaşındayken boncuk bileklikler satarak bir çocuğa akülü sandalye aldığını ve büyürken kullandığı kitap ve giysileri yardıma ihtiyacı olanlara verdiğini belirtti.

Satın alınan her kitabın kız çocuklarına umut olacağı bir projenin altına imza atan Sabuncuoğlu, Ebru Şallı'nın yanı sıra; Azra Akın, Berrak Tüzünataç, Burçin Terzioğlu, Caner Erkin, Doğa Rutkay, Ece Üner, Gülay Kamaz, Gonca Vuslateri, Kerem Bürsin, Mehmet Aslantuğ, Metin Hara, Pınar Öğün, Sezen Aksu ve Sinem Kobal gibi pek çok ünlü ismin kaleminden çıkan öykülere kitabında yer verdi.