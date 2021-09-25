"O HASTANE ODASI BENİM İÇİN CENNET BAHÇESİYDİ"
Oğlunun tedavi süreci ile ilgili konuşan Ebru Şallı, şunları söylemişti:
Tedavi ile çok güzel cevaplar aldığımız dönemler oldu. Cevap vermesi büyük bir şeydi. Bıraktığımız an tekrar hızlı şekilde atak yaptı, ağrılar başladı. Doktor aynı protokolü uygulayamayacağı için kemik iliği nakline geçmemize karar verdi. Dünyada bu iliği bulamadık. Aile bireylerine bakıldı. Bende literatürde olmayan bir doku çıktı ve o doku Pars'ta da vardı. Doktor, 'İliğiniz tutmuyor ama bu doku sizde var ve Pars’ta da olduğuna göre bir anlamı var' dedi.
İlik dahil her şeyimi vermek istiyordum. İlik verdim... Çok başarılı bir nakil gerçekleştirdiler. İlik yüzde 100 tuttu. Bu mutlu haberi alıp, evimize geçtik. Herkes çok sevindi ve 'Artık bir şey olmaz' dedik. Olmayan çok var çünkü... B negatif kan bulmak çok zordu... Bir yandan ünlü biri olmak zor ve çocuğa böyle bir anı bırakmak istemiyordum. O yüzden kimseye anlatmadık, paylaşmadık. O hastane odasında o kadar güzel günlerimiz geçti ki... O hastane odası benim için cennet bahçesiydi.
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