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Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı: Bu melekle 9 yıl yaşadım - Magazin haberleri

Ebru Şallı'dan duygulandıran 'Pars' paylaşımı

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl nisan ayında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan Şallı, paylaşımında, "Bu melekle 9 yıl yaşadım." ifadelerine yer verdi

25.09.2021 - 11:08 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Eski manken Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz yıl lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Evlat acısının ağır bir yük olduğunu söyleyen ve hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını ifade eden Şallı, yaşadığı zorlu süreci ailesi sayesinde atlatmaya çalıştığını dile getirmişti.

  • Oğluna olan özlemini zaman zaman sosyal meyda hesabından ifade eden Ebru Şallı, 'Ponçik' diye seslendiği Pars'ın doğum gününü kutladı.

  • "SENİ TARİFSİZ SEVİYORUM"

    Oğlunun fotoğrafını paylaşan 44 yaşındaki eski manken, gönderisine duygusal bir not düştü. Ebru Şallı, şu ifadeleri kullandı:

    Seni tarifsiz seviyorum Ponçik'im... İyi ki doğdun meleğim benim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki seni doğurmuşum. Bana yaşattığın her şey için, mesajların ve işaretlerin için sana teşekkür ederim. Eşsiz kokun hep, her an hücrelerimde benimle meleğim. Tüm Türkiye şahit oldu melekler de yaşar.

  • "BEN BU MELEKLE 9 YIL YAŞADIM"

    Oğlu Pars ile yer aldığı kareleri paylaşmaya devam eden Şallı, bu gönderisinde de "Ben bu melekle 9 yıl yaşadım." ifadelerini kullandı.

  • Daha sonra Pars'ı dünyaya getirdikten sonra hastane odasında çekilen bu fotoğrafına da "Aşk..." notunu düştü. Ebru Şallı'nın paylaşımlarına, "Allah rahmet eylesin." ve "Nurlar içinde yatsın." yorumları yapıldı.

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