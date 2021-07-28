44 yaşındaki eski manken, "Her gün spor yapmıyorum. Haftanın 4 günü spor yapıyorum. Spor hastası değilim. Yemek yapmayı, yemeyi ve yedirmeyi çok seviyorum. Bütün yemek kurslarına gittim. Dünya mutfağını öğrendim. Osmanlı mutfağından İtalyan ve Fransız mutfağına kadar evde diplomalarım var." demişti.

Şallı ayrıca, "Sinirlenmeyin ama ben yemek yiyorum ve kilo almıyorum. Genetikle ilgisi var tabii... Bildiğiniz kadar zayıf değilim. 53.5 kiloyum. Boyum 1.72. Herkes bana '40-45 kilo' diyor, öyle bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.