Nişanlısı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturmak için gün sayan eski manken Ebru Şallı, önceki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Çırağan Sarayı'nda ailelerin ve yakın dostlarının katılacağı sade bir nikah töreni ile eylül ayı sonunda dünya evine gireceği iddia edilen ünlü manken alışveriş yaparken görüntülendi.

Neşeli hali ile dikkat çeken Şallı, muhabirler ile selamlaştıktan sonra soru almadan hızlı adımlarla alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.