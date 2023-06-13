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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı

Dolandırıcılık şikayeti üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş serbest bırakıldı. Akkuş'un müştekinin zararını gidermesi üzerine şikayetinden vazgeçmesi gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi

Giriş: 13.06.2023 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı - Güncel haberler
DHA

Hakkındaki şikayet nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Uğur Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akkuş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra müştekinin zararını gidermesi ve şikayetin geri alınması nedeniyle serbest bırakıldı.

500 BİN DOLAR VERMİŞ

Uğur Akkuş'un 31 Mayıs günü Şişli'deki ofisinde şikayetçi Ömer A'nın 500 bin dolar parasını kripto paraya çevirmek için verdiği, Akkuş'un parayı ofiste çalışan iki kişiye bankaya yatırmaları için verdiği ancak bir daha kendilerinden haber alınamadığı iddia edildi.

Akkuş'un olay sonrası Fransa'ya gittiği, 11 Haziran'da Türkiye'ye dönüş yapacağının öğrenilmesi üzerine savcılıkça gözaltına alınması talimatı nedeniyle havalimanında yakalandı. Diğer şüpheliler ise adreslerinde yakalandı.

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