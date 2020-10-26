Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaz tatilinden sonra soluğu İstanbul'da alan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, önceki gün Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. İkili, mekandan el ele ayrıldı.

Kendilerini görüntüleyen muhabirlere, "İyi akşamlar" dedikten sonra soruları yanıtsız bırakan çift, evlerinin yolunu tuttu.

"HERKES YANIMDA OLDU"